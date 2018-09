Ribelle, il carattere speciale della Maserati Ghibli

La nuova edizione limitata della berlina dʼingresso del Tridente sarà disponibile in tutte e tre le motorizzazioni della vettura. A gasolio il V6 turbo da 275 CV e a benzina le V6 twin-turbo da 350 e 430 CV , unità progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello. Lʼarrivo sui mercati europei è previsto già dal prossimo mese di ottobre . Il “black look” della carrozzeria sposa le finiture speciali sia esterne che interne. Il nero si abbina bene agli esclusivi cerchi in lega Proteo da 19 pollici in nero lucido, con dettagli in rosso a contrasto, come rosse sono le pinze dei freni.

Lo stesso accostamento nero/rosso lo si ritrova allʼinterno sulla plancia, nel contrasto tra i pannelli porta in nero e il bracciolo centrale rosso. Il volante sportivo è invece in pelle nera con cuciture tono su tono. I sedili in pelle nero/rosso sono regolabili e accolgono in memoria fino a 12 posizioni. Una targhetta in legno col logo “Ribelle” accanto al simbolo del Tridente in alluminio cromato sulla console centrale qualificano la specificità di questa versione speciale, per la quale è disponibile come optional il pacchetto Ribelle Plus. Questo offre extra comfort grazie ai vetri oscurati e laminati per un miglior isolamento termico e acustico, i fari adattativi con tecnologia full LED Matrix, lʼimpianto audio premium Harman Kardon e il tetto apribile.