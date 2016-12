Renault e Nissan scelgono Microsoft

Lʼautomobile del presente è sempre connessa alla rete, ma quella del futuro lo sarà di più. Nel senso che tutta una serie di servizi e funzioni viaggeranno su cloud : navigazione avanzata, manutenzione predittiva e diagnosi remota, persino il controllo dellʼauto da remoto. Per sviluppare queste potenzialità, lʼAlleanza Renault-Nissan ha siglato un patto con Microsoft per sviluppare i servizi connessi di prossima generazione.

Lʼobiettivo è garantire una mobilità connessa per tutti i veicoli e gli automobilisti, e per farlo occorre unʼunica piattaforma globale. Questa è stata individuata in Microsoft Azure, una specifica piattaforma di smart cloud globale, solida e sicura, su scala illimitata. Con questa gli automobilisti beneficiano sia del veicolo sempre connesso ‒ che in automatico paga parcheggi e pedaggi ‒ che della propria vita professionale e privata, oggi sempre collegata alla rete e ai social network. Lʼobiettivo di Renault-Nissan è lanciare, entro il 2020, almeno 10 veicoli super tecnologici, sempre connessi con la nuvola Microsoft e dotati di sistemi di guida autonoma, che funzionano soltanto in presenza di ambienti wi-fi efficaci e sicuri.