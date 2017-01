Suzuki Baleno S, piccola che guarda oltre la città

Si tratta di un motore turbo che quanto a vivacità zittisce tutti: 112 CV e uno scatto da coupé. Una vettura di segmento B ma allʼapice della categoria, agile e cittadina, ma in grado di affrontare anche viaggetti impegnativi. Tgcom24 ha provato la Baleno S 1.0 Boosterjet con cambio manuale a 5 marce. Il motore è grintoso, sempre pronto e offre spunti divertenti, anche se gli 11 secondi sullo 0-100 non sembrerebbero granché. Ma un mille che tocca i 200 orari non è davvero male, anche se serve un po’ d’accortezza in ingresso curva. Lo sterzo è preciso e la buona coppia permette di non stare lì a cambiare troppo, anche se in autostrada la sesta marcia non sarebbe stata sgradita.