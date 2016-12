Suzuki Baleno, la compatta che mancava

Arriva sul mercato italiano la Suzuki Baleno . Una compatta di segmento B inedita, molto interessante per le 5 porte e la versatilità, una vera world car con design italiano e produzione indiana. Suzuki Baleno è la prima vettura disegnata dal Centro Stile che Suzuki ha stabilito a Torino . Tgcom24 lʼha provata in un gradevolissimo itinerario sul Garda nella motorizzazione di lancio 1.2 benzina da 90 CV, con Start&Stop.

La grande novità della compatta Suzuki è però lʼinnovativa versione mild hybrid. Una soluzione semi-ibrida che poggia su un motorino elettrico (5 CV) integrato nell’alternatore e nel sistema di avviamento, e alimentato da una batteria agli ioni di litio posta sotto il sedile di guida, che riduce i consumi ma non consente la marcia in modalità al 100% elettrica. Suzuki la offre con un sovrapprezzo di 1.000 euro. Sulla Baleno la tecnologia abbonda, cʼè anche il cambio a variazione continua CVT (costa 1.500 euro), e sistemi di bordo come il nuovo display centrale My Drive a colori da 4,2 pollici e il touch screen per lʼinfotainment da ben 7 pollici! Tra le dotazioni, le luci diurne a LED di serie, lʼESP e il controllo di trazione TCS, la frenata d’emergenza automatica con supporto radar, il Cruise Control e il confortevole sistema Follow Me.