Sandero Stepway, dotazioni da prima della classe

Non a caso testimonial è Salvatore Esposito, il Jenny Savastano della fiction , che scorrazza la notte di Capodanno per le strade della città, tra brindisi e fuochi d’artificio, a bordo di una Sandero Stepway azzurra. Obiettivamente, a livello estetico, cambia poco: il muso ha un nuovo paraurti, con fendinebbia integrati in basso, e i fari a LED sfoggiano una nuova firma luminosa, che ritroviamo anche sul posteriore nei 4 elementi rettangolari. Allʼinterno si percepisce un netto miglioramento della qualità dei materiali, soprattutto sulla Stepway, la versione più offroad della 5 porte di segmento B Dacia. Nuovo è il volante in pelle a 4 razze e nuovi i tessuti, in una maglia particolare definita “3D”.

Per Dacia, che in 10 anni di presenza in Italia ha venduto oltre 280.000 unità, il 2016 è stato un anno record: 52.235 immatricolazioni, +11,6% rispetto al 2015. Duster rappresenta il 42% delle preferenze, ma Sandero non è da meno col suo 40% di vendite di brand. Numeri importanti, che hanno spinto per l’aggiornamento della gamma. Tutte le versioni hanno i 4 alzacristalli elettrici, il sistema di assistenza per le partenze in salita e, sulla Stepway che vale 70% delle vendite Sandero in Italia, un allestimento base che include climatizzatore, sistema multimediale Media Nav Evolution, Cruise Control e Radar parking posteriore, che può essere completato a richiesta con la telecamera di retromarcia.