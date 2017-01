2 gennaio 2017 09:30 Duster EDC, il Suv scopre nuovi contenuti Cambio automatico a doppia frizione

Dopo aver completato la conversione a Gpl di tutti i suoi modelli, Dacia dà una bella rinfrescata a tutta la gamma. Aggiornamenti estetici, di contenuto e tecnici, soprattutto sulla Duster, dove arriva il cambio automatico EDC a doppia frizione, e sulla Sandero che adotta un nuovo motore 3 cilindri benzina da 75 CV. Siamo andati a Spalato a provare le nuove Dacia 2017.

Duster e le altre Dacia in Croazia 1 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 2 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 3 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 4 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 5 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 6 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 7 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 8 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 9 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 10 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 11 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 12 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 13 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 14 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 15 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 16 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 17 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 18 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 19 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 20 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 21 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 22 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 23 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 24 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 25 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 26 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 27 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 28 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia 29 di 29 Ufficio stampa Ufficio stampa Duster e le altre Dacia in Croazia leggi dopo slideshow ingrandisci

Il modello più importante sul nostro mercato è senza dubbio Duster, a breve nelle concessionarie col nuovo cambio EDC a doppia frizione e 6 rapporti, di derivazione Renault. Già disponibile con la trazione integrale su alcune versioni, Dacia Duster mancava della trasmissione automatica ed è arrivata sulla motorizzazione più popolare, la turbodiesel 1.5 dCi da 110 CV, ma soltanto a trazione anteriore. Le due frizioni agiscono di concerto, una per le marce dispari e l’altra per le pari, minimizzando i tempi dʼinserimento. Una centralina monitorizza tutti i parametri dell’auto e aziona degli attuatori, che effettuano, materialmente, la cambiata. L’abbinamento non riserva sorprese, le cambiate sono fluide e impercettibili, grazie anche all’estrema regolarità della collaudata unità motrice. Il sistema è anche dotato di stop/start, che spegne il motore durante le soste e lo riattiva in partenza. Peccato non potere avere quest’accoppiata su Duster 4x4.

Nella gamma 2017 di Dacia esordisce il motore SCe 75 su Sandero, un piccolo 3 cilindri 1.0 che va a sostituire l’attuale 1.2 di pari cavalleria, ma consuma e inquina il 10% in meno. Questo motore “entry level” ha una bella coppia di 97 Nm, che consente di guidare senza utilizzare troppo il cambio. Porta con sé parecchie novità tecnologiche: innanzitutto il monoblocco è in alluminio e ciò consente un risparmio di peso di circa 20 kg; la pompa dell’olio è a portata variabile e anche le valvole sono a fasatura variabile. Su strada la Sandero SCe 75, soprattutto a bassi regimi, scappa via che è un piacere, parte tranquillamente in seconda marcia e in salita si arrampica a dovere, senza troppe cambiate. Interessante il prezzo d’ingresso: 7.450 euro, comprensivo dellʼausilio alle partenze in salita e di sedile posteriore sdoppiabile 60/40.