Opel Astra, la migliore di sempre

Tgcom24 lʼha provata da Vienna a Bratislava, percorrendo poi 200 km intorno ai piccoli Carpazi . E ne ha apprezzato la solidità sia del motore diesel da 136 CV che del nuovo "piccolo" 1.0 benzina da 105 CV . Giudizio ottimo per il cambio manuale, i cui innesti rapidi e precisi sono ben in sintonia con lo sterzo. Ma il pollice alto va dato a molte voci di guida: visibilità, spaziosità, tecnologie comfort e di sicurezza da categoria superiore . Snella e leggera, nuova Opel Astra presenta linee fluide, ma con fiancate robuste. Lʼispirazione nasce dalla Monza Concept , un prototipo di coupé visto un paio di anni fa. Lʼauto sembra più lunga dei suoi 4,37 metri, merito di varie suggestioni: fari dinamici con luci di posizione a LED, una linea di cintura alta e unʼaltezza che si riduce a 1,46 metri, un tetto sinuoso che scende verso il portellone.

Il progetto dʼinterni ha pochi paragoni oggi nel segmento C: i sedili, ad esempio, hanno la funzione massaggio, lʼabitacolo è connesso a Internet grazie ai nuovi servizi OnStar (gentile voce italiana pur stando tra Austria e Slovacchia), e il sistema dʼinfotainment con schermo da 8 pollici è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. I materiali usati sono di qualità e le imbottiture dei sedili ‒ certificate da esperti posturali ‒ confortevoli come su Insignia. Qualche difetto allʼaltezza della consolle centrale, per i troppi tasti che all'inizio un poʼ scoraggiano, ma i designer assicurano che cʼè stata una riduzione e la pulizia del cruscotto ne beneficia. Nuova Opel Astra è zeppa di contenuti hi-tech e dotazioni di sicurezza, molti dei quali gestibili dal volante multifunzione. Nel nostro test drive è stato dedicato ampio spazio alla prova dei fari a LED IntelliLux: fari intelligenti, che scemano da abbaglianti ad anabbaglianti automaticamente, se sʼincrocia un veicolo nel senso opposto di marcia.