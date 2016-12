Nissan e-NV200, alternativa intelligente

La prima impressione, saliti a bordo, è che lʼaltezza da terra sia quella giusta. Non è un furgoncino come pensa qualcuno, ma una vettura con assetto stradale e unʼottima visibilità, perfetta come taxi rispettoso dellʼambiente e non sorprende che lʼisola di Ponza lʼabbia adottato questʼestate. Lʼuso però è urbano, obbligatoriamente: i 167 km di autonomia di marcia (dichiarati dalla Casa, ma in base alla nostra prova non ne avremmo fatti più di 130 con lʼaria condizionata accesa) limitano le aspirazioni di Nissan e-NV200, che nelle normali versioni Evalia viaggia che è un piacere, silenzioso e comodo, per centinaia di km. Ma qui si fa una scelta diversa, che predilige settori specifici, come il turismo che chiede shuttle per alberghi e ristoranti. Inoltre, grazie a una modalità di ricarica rapida, servono 30 minuti per ricaricare allʼ80% le batterie.