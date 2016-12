18 agosto 2015 Mercedes-AMG GT S, emozione e bellezza La prova da Roma a Spoleto

Lʼemozione e la bellezza. Non è il titolo di un romanzo inglese dellʼ800, ma le due sensazioni che la prova di questa settimana è riuscita a regalarci: la Mercedes-AMG GT S. Una granturismo dalle prestazioni altissime, emozionante, che abbiamo avuto il piacere di guidare da Roma a Spoleto. La bellezza è data dal Grand Tour dʼItalia, di cui la supercar tedesca è protagonista: un viaggio lungo le strade più belle della penisola, per coinvolgere e far vivere unʼesperienza indimenticabile a clienti e appassionati.

Partiti da Roma, abbiamo potuto assaporare questa vettura straordinaria dapprima sfruttando lʼautostrada per goderne la "musica" del motore in accelerazione. Musica per le orecchie anche in decelerazione, perché lo scarico Performance ha la regolazione variabile delle farfalle dei gas di scarico e il sound dellʼimpianto non è meno gradevole. Quando poi si spinge sullʼacceleratore (e siamo invitati a farlo dagli istruttori), la schiena viene letteralmente schiacciata sul sedile, il cuore sale in gola, lʼadrenalina è a mille e la macchina non esita un istante a decollare. Per gli spiriti che amano la velocità, pura esaltazione! Ma Mercedes è sempre Mercedes, nel senso che fa auto di lusso, confortevoli e silenziose, ammiraglie che assolvono a ruoli executive, e così questa GT S AMG ha un assetto morbido e un cambio che in modalità Comfort attenua rumori e vibrazioni. Quando lʼautostrada lo permetteva, però, non abbiamo rinunciato alle modalità Sport e Race per arrivare ‒ allegri e un poʼ euforici ‒ a Spoleto.

La prima qualità della supercar tedesca sta nel telaio, al 90% in alluminio e quindi elastico e resistente. Il motore posto in posizione anteriore-centrale assicura una perfetta distribuzione del peso, che privilegia il retrotreno (rapporto 47/53), ma non lo fa mai scodare grazie al baricentro basso. Lʼartigianalità è ancora un valore importante in casa AMG, dove resiste il motto "one man, one engine". Il cuore della Mercedes-AMG GT S è il V8 benzina con doppio turbocompressore da 4 litri di cilindrata, che sviluppa 510 CV di potenza (la GT 462 CV) e 650 Nm di coppia massima a regimi già molto bassi (1.750 giri al minuto). Le prestazioni sono conseguenti e straordinarie: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e velocità massima di 310 km orari.