17 ottobre 2017 08:15 Nuova Volkswagen Polo, la star della categoria Sesta generazione dellʼauto che sʼispira alla Golf

Cʼera una volta una city car alla moda, originale nel look, anticonformista. Era la Volkswagen Polo che, secondo un celebre slogan degli anni 80, era lʼauto che “piace alla gente che piace”, e giù con la sfilza di testimonial famosi che la promuovevano. Di quella vettura, proposta in due distinte carrozzerie, non è rimasto nulla, perché da city car la Polo si è tramutata in unʼauto piena e completa, una vera prima auto di famiglia. Tanto da far concorrenza alla Golf…

E manco si può dire che il successo non abbia arriso alla Volkswagen Polo: 14 milioni di modelli venduti nellʼarco di 40 anni e 5 generazioni di prodotto sono lì a dimostrarlo. Ma la Golf era sempre lì a fare da riferimento, un campione da emulare, nelle dotazioni e persino nelle versioni, come la GTI che oggi è allʼapice della gamma Polo. Ecco perché lʼarrivo della nuova Polo ‒ oggi alla sesta generazione ‒ è importante per il mercato automobilistico, perché lʼauto va al di là dei segmenti classici, e con i suoi 4,053 metri di lunghezza (10 cm più della quinta generazione) va a contendere i clienti nel segmento C. Le attuali dimensioni sono praticamente le stesse che nel 1997 offriva la Golf di quarta generazione!

La nuova Polo sbarca dunque sul mercato italiano con credenziali forti. Il passo maggiore migliora notevolmente lʼabitabilità e la fruibilità della vettura, di gran lunga superiore allʼutilizzo nel mero ambito cittadino. Notevole la capacità del bagagliaio, che supera i 350 litri, vale a dire 70 litri più del modello precedente. Gli allestimenti a listino sono 4: Trendline, Comfortline, Highline e GTI. Il livello Highline vanta di serie il pacchetto R-Line, che prevede paraurti anteriore sportivo e spoiler sul tetto. La dotazione tecnologica include il Front Assist, il Cruise Control adattativo, la spia dellʼangolo cieco e i fari hanno tecnologia LED. A ben vedere i contenuti che può vantare la Passat.

Ricca lʼofferta pure di motorizzazioni. Ce nʼè per tutti: classici benzina con potenze di 65 CV per chi pensa di stare al volante perlopiù in ambito metropolitano, e diesel più operosi che macinano centinaia di chilometri, ma anche una versione ibrida benzina/metano e infine la Polo GTI col suo possente 4 cilindri da 200 CV e 320 Nm di coppia massima. Questʼultima è una sportiva tout-court, con l’assetto sportivo e il differenziale elettronico a bloccaggio trasversale XDS, i cerchi da 17 pollici e le pinze dei freni verniciate in rosso. La Volkswagen Polo VI è offerta a prezzi di lancio che partono da 12.400 euro.