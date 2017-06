Volkswagen Polo non smette di crescere

Volkswagen ha presentato a Berlino la sesta generazione di Polo . Unʼauto di grande successo ‒ 14 milioni i modelli venduti in oltre 40 anni ‒ ma che adesso fa il passo in avanti per diventare una vera, piccola Golf. Per dimensioni, contenuti tecnici e hi-tech, nonché qualità di prodotto, la Polo VI promette infatti di scompaginare il segmento B .

La nuova Polo non si fa mancare niente dal punto di vista delle motorizzazioni. Ci saranno nove propulsori tra benzina e diesel, per potenze dai 65 CV ai 200 della versione GTI, e per la prima volta sarà proposta anche in una versione ibrida benzina/metano. Cosa alquanto interessante per il mercato italiano. Quattro gli allestimenti: Trendline, Comfortline, Highline e GTI. Il livello Highline vanta di serie il pacchetto R-Line, che prevede paraurti anteriore sportivo e spoiler sul tetto. La dotazione tecnologica include il Front Assist, il Cruise Control adattativo, la spia dellʼangolo cieco e i fari hanno tecnologia LED. A ben vedere i contenuti che può vantare la Passat. VW Polo VI arriverà in Italia il prossimo mese di ottobre.