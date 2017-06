Ford Driving Skills For Life 2017, guida responsabile

Sono stati 320 i giovani che Ford ha coinvolto a Roma per la prima tappa della 5° edizione italiana di “ Ford Driving Skills For Life ”. È il programma di corsi gratuiti per responsabilizzare i giovani dai 18 ai 25 anni alla guida sicura, che dopo Roma, nell’area antistante la struttura di Eataly Ostiense, raggiungerà anche Palermo nel weekend del prossimo 25-26 ottobre.

Costato ben 12 milioni di euro in Europa, il Driving Skill For Life rappresenta l’impegno sociale di Ford, quello che in inglese si definisce come “Corporate Social Responsibility”. Dalla prima edizione del 2013, lʼiniziativa ha raggiunto finora 7 città del Belpaese: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Pavia, Monza, coinvolgendo più di 2.500 ragazzi. Il tema della guida responsabile è particolarmente avvertito per le fasce più giovani della popolazione, quelle che da poco hanno conseguito la patente e che hanno stili di vita ‒ e di guida ‒ spesso rischiosi per la loro incolumità. Con Ford Driving Skills For Life i giovani imparano a riconoscere i pericoli e a controllare lʼauto in situazioni d’emergenza, avvalendosi questʼanno anche di visori per la realtà virtuale.