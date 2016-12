Ford, al via Driving Skills for Life 2016

Con questo scopo nasce Driving Skills For Life, il programma di corsi per una guida responsabile organizzato da Ford per i giovani dai 18 ai 24 anni. Lanciato in Italia nel 2013, ma in Usa e altri Paesi europei già da un decennio, il programma fa tappa in questi giorni a Roma, presso la struttura Eataly Ostiense. L’edizione 2016 di Driving Skills For Life approderà poi a Palermo e Milano, ma negli anni passati ha toccato anche Monza, Pavia, Napoli e Padova. I corsi di guida responsabile sono completamente gratuiti e finora hanno coinvolto in Italia circa 1.500 giovani (più di 10 mila in Europa). La fascia dʼetà dai 18 ai 24 anni è infatti quella più colpita dagli incidenti stradali, conta da sola il 50% delle vittime.