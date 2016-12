Selfie alla guida: che brutta abitudine!

Ford Europe ha condotto un'indagine su 7.000 giovani europei e sulla loro abitudine a usare lo smartphone, non soltanto per coltivare la mania dell'autoscatto, ma anche per andare sui social mentre sono in macchina. Lo scorso anno il gruppo ha lanciato la campagna “Ford Driving Skills for Life” proprio per “allenare” i giovani alla sicurezza stradale. Sono stati coinvolti 5 mila neopatentati, anche italiani, ma in 10 anni il programma (nato in Usa) ha coinvolto 100 mila giovani. Il problema è infatti generalizzato. Il comportamento peggiore l'hanno rivelato i giovani britannici, il 33% dei quali ha affermato di essersi fatto un "selfie" mentre guidava. A seguire ci sono i tedeschi e i francesi (entrambi al 28%), e la Romania al 27%. I tedeschi sono però primi nel guidare seguendo i social network e navigando in Internet: il 35% lo fa. I giovani italiani, col 26%, si piazzano nella media europea, mentre i più responsabili risultano gli spagnoli (18%) e i belgi (17%).