3 marzo 2017 10:20 Foglio Unico, i risparmi sono tutti da verificare In vigore soltanto dal 1 luglio 2018

Il Foglio Unico delʼautomobile, che riunisce in un solo documento i certificati di proprietà e di circolazione, entrerà in vigore soltanto il primo luglio 2018. E quanto ai costi, i 39 euro in meno annunciati e ritenuti un gran risparmio per gli automobilisti italiani, sono soltanto indiscrezioni, perché verranno fissati dal Governo con decreto attuativo soltanto due mesi prima (30 aprile 2018) dellʼentrata in vigore del cosiddetto Foglio Unico.

Foglio Unico, verità tutte da scrivere 1 di 7 Ansa Ansa Foglio Unico, verità tutte da scrivere 2 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere 3 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere 4 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere 5 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere 6 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere 7 di 7 Dal Web Dal Web Foglio Unico, verità tutte da scrivere leggi dopo slideshow ingrandisci

È quanto emerge dal documento arrivato presso la Ragioneria generale dello Stato. Lʼunica consolazione che avranno gli italiani è che il costo della tariffa “non potrà essere superiore alla somma dellʼimporto delle due tariffe”, come oggi previste. Per lʼautomobilista il vantaggio più concreto consiste nelʼavere un unico documento a bordo dellʼauto, e non più il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo (che molti lasciano a casa in un cassetto perché mai richiesto). Il Foglio Unico non prevede fra lʼaltro la creazione di unʼunica agenzia per gli automobilisti, come aveva chiesto lʼAntitrust per motivi di semplificazione amministrativa, perché resteranno in funzione sia il Pubblico Registro automobilistico (PRA) gestito dall’ACI, che rilascia il certificato di proprietà, che la Motorizzazione che rilascia il libretto di circolazione.