Auto, in pensione libretto e cdp: arriva il documento unico

Auto, arriva il documento unico per la circolazione 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Auto, arriva il documento unico per la circolazione leggi dopo slideshow ingrandisci

Per i cittadini, ha sottolineato Nencini, l'unificazione si tradurrà anche in "un risparmio di 39 euro" per le nuove immatricolazioni e per i passaggi di proprietà, perché si pagheranno solo 2 bolli invece dei 4 attuali, con un costo toale di 61 euro contro gli attuali 100.



Sul tema si era pronunciato il 7 febbraio anche l'Antitrust, che aveva chiesto l'istituzione di "un'unica agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal Mit e da Aci", precisando che la nascita della nuova agenzia avrebbe avuto come conseguenza "l'introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione" degli autoveicoli. Il tutto nell'ottica di una "semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse".



L'integrazione, oltre a ridurre i costi, metterebbe fine anche a un'anomalia tutta italiana: mentre in Europa, infatti, la carta di circolazione emessa dalla Motorizzazione è l'unico documento valido per la circolazione dei veicoli, solo nel Belpaese vi è anche la necessità di iscrivere il veicolo al Pra: solo così, infatti, l'intestatario del veicolo diventa proprietario.