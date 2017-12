19 dicembre 2017 09:10 Da Bruxelles a Napoli con Hyundai ix35 Fuel Cell Un tour di 1.800 km per la Conferenza Europea sullʼidrogeno

Si è svolta a Napoli la 7° edizione della European Fuel Cell Conference, unʼoccasione internazionale per fare il punto sulla mobilità a idrogeno e lʼalimentazione dei veicoli con celle combustibili. Per lʼevento Hyundai ha condotto una ix35 Fuel Cell da Bruxelles a Napoli, un tour dellʼidrogeno di oltre 1.800 km per dimostrare come sia possibile girare in mezzo continente con questo carburante altamente ecologico.

Hyundai partner della European Fuel Cell Conference Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalla capitale belga la Hyundai ix35 Fuel Cell si è spostata in Germania e Austria, dove le stazioni di rifornimento per lʼidrogeno sono presenti. In Italia il problema è iniziato dopo Bolzano. Qui infatti cʼè lʼunico distributore pubblico della penisola, inaugurato circa 3 anni fa dall’Istituto per le Innovazioni Tecnologiche. Nelle tre successive tappe a Firenze in Piazza della Signoria, a Roma in Piazza del Campidoglio e a Napoli allʼingresso della conferenza organizzata dallʼEnea e dalle Università di Napoli e Perugia nellʼambito del progetto Atena, i distributori dʼidrogeno erano temporanei. Ma il viaggio ideato da H2IT ‒ Associazione Italiana per l’Idrogeno e le Celle a Combustibile ‒ voleva dimostrare come l’auto a idrogeno sia una realtà possibile.