22 settembre 2017 09:30 Idrogeno o Ibrido, le forze dellʼordine guidano il futuro Ai Carabinieri una ix35 Fuel Cell, ai vigili la Ignis Hybrid

Se le forze dellʼordine devono dare il buon esempio, allora che si mettano alla guida di veicoli ecosostenibili è di certo una bella condotta. Una Hyundai ix35 Fuel Cell a idrogeno è stata regalata da Autostrade del Brennero all’Arma dei Carabinieri della Legione Trentino Alto Adige. A Riccione invece, dovʼè in corso il Convegno Nazionale “Le giornate della Polizia Locale”, Suzuki ha presentato la Ignis 1.2 Hybrid 4WD con la speciale livrea per i vigili.

Le forze dellʼOrdine guidano pulito Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La Pubblica Amministrazione è avvisata. Se le nostre forze dellʼordine guidano veicoli che inquinano poco, allora anche per auto di servizio e auto blu il passo deve essere nella stessa direzione. La cosa accade spesso, a dire il vero, ma la grande novità è lʼingresso per la prima volta in Italia di un’auto alimentata a idrogeno nella flotta di un Corpo delle Forze Armate. Con le sue celle combustibili (Fuel Cell, in inglese), la Hyundai ix35 Fuel Cell è in grado di trasformare idrogeno in energia elettrica di trazione, per poter fare fino a 600 km con un pieno, senza emettere un solo grammo di CO2.

Ai Carabinieri di Bolzano è stata dunque consegnata unʼauto innovativa, giunta alla quarta generazione di veicoli a idrogeno in casa Hyundai. Cʼè da aggiungere che a Bolzano e in Alto Adige circolano già 11 Hyundai ix35 Fuel Cell e la flotta di autobus comprende quelli a celle a combustibile. Tre anni fa circa l’Istituto per Innovazioni Tecnologiche di Bolzano (IIT) ha inaugurato la prima stazione di rifornimento H2 ricavato da fonti energetiche rinnovabili, e ciò ha permesso di evitare l’emissione di oltre 1.000 tonnellate di CO2.