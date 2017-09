Hyundai, la trazione elettrica vuole lʼidrogeno

Un celebre saggio di Jeremy Rifkin di qualche anno fa dava per scontato il passaggio allʼera dellʼidrogeno. Il carburante del futuro, in grado di trasformarsi in energia elettrica grazie a super batterie, le fuel cells o celle a combustibile. Poi la spasmodica attesa è sembrata un poʼ diluirsi, ma non le ricerche in atto delle grandi aziende, come Hyundai che ha svelato a Seoul il nuovo prototipo di SUV Fuel Cell.