A Milano le colonnine di ricarica rapida

Milano accelera decisa sulla mobilità elettrica , sostenibile dal punto di vista ambientale perché assicura quelle emissioni zero che i combustibili fossili non possono. Un grazie lo deve anche ai suoi partner, come Nissan e A2A ‒ lʼazienda fornitrice di energia ‒ che hanno installato 12 colonnine pubbliche per la ricarica rapida dei veicoli elettrici . Unʼinfrastruttura all’avanguardia che sarà a disposizione a titolo gratuito del Comune di Milano .

Collocate in 5 punti strategici della città, le 12 colonnine permetteranno di ricaricare lʼ80% delle batterie delle auto elettriche in circa mezzʼora. Si tratta di più di un terzo dellʼintera rete di colonnine elettriche in tutta Milano, in totale 34 oggi accessibili al pubblico. Le nuove colonnine Nissan-A2A sono compatibili con tutti i principali standard elettrici presenti nel settore auto. Per accedere alla infrastruttura di ricarica occorre abbonarsi al servizio E-moving di A2A, che dà diritto a ricariche illimitate, tramite l’apposito sito www.e-moving.it. Milano sta a cuore a Nissan, sponsor della Champions League che ha avuto sabato sera il suo atto finale proprio a San Siro. Per lʼoccasione Nissan ha messo a disposizione dellʼUefa più di 100 veicoli elettrici.