2 novembre 2015 Zero S e SR 2016, scommessa vinta Belle, ecologiche e divertenti da guidare

La scommessa partì in California nel 2006: Zero Motorcycles si lanciò nel settore delle motociclette elettriche. Tanti i musi storti, perché lo scetticismo di chi pensa che una moto possa appassionare e divertire solo se si dà gas e dagli scarichi esce fumo è ancora forte. Eppure, a guardare in azione le moto elettriche Zero e sentendo chi le ha guidate, la sensazione è che non perdano nulla dal punto di vista prestazionale.

Zero S e SR 2016, scommessa vinta 1 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 2 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 3 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 4 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 5 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 6 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 7 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 8 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 9 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 10 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 11 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 12 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 13 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 14 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 15 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 16 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 17 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 18 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 19 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 20 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 21 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 22 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 23 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 24 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 25 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 26 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 27 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 28 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 29 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 30 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 31 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles 32 di 32 Ufficio stampa Ufficio stampa Zero S e SR 2016, scommessa vinta Arrivano in Italia le nuove moto elettriche dellʼazienda californiana Zero Motorcycles leggi dopo slideshow

Oggi la gamma dellʼazienda californiana è cresciuta e può vantare a listino ben 6 motociclette elettriche, ecologiche e piacevoli da guidare. In Italia arrivano adesso le nuove Zero S e SR 2016, che promettono di dare unʼaltra spallata al tradizionale mercato delle due ruote. Il look innanzitutto è gradevole e dal piglio sportivo, cʼè un quid di modernità nel disegno del serbatoio, che ha funzioni completamente diverse dalle moto ordinarie, ma a prima vista nulla fa presagire che siamo di fronte a veicoli a emissioni zero. Il motore Z-Force è al 100% elettrico, sulla Zero S ‒ sta per Streetfighter ‒ riesce a fare fino a 317 km in ambito urbano e 158 km in autostrada. Autonomia che scende un poʼ sulla versione più sportiva SR, ma il motore di questa eroga però 144 Nm fin dai bassissimi regimi, e le prestazioni sono degne delle più potenti superbike: da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi! La velocità massima della Zero SR raggiunge i 160 km orari.