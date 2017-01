Yamaha XSR900 Abarth, vocazione sportiva

Unʼedizione limitata di rara bellezza, spinta dal motore tre cilindri frontemarcia di 850 cc, dotata del sistema di controllo della trazione e di frizione antisaltellamento assistita. Una moto dalle prestazioni elevate, come si evince dallo scarico completo Akrapovič con doppia marmitta slip-on in titanio. Quanto al look della Yamaha XSR900 Abarth, beh lo Scorpione è presente in vari dettagli della carena e nelle grafiche grigio/rosse tipiche di Abarth. La semi-carena è stata realizzata in fibra di carbonio e la sella sportiva in pelle scamosciata con impunture rosse. In carbonio sono invece il cupolino e parafango anteriori e la coda monoposto removibile. I semi-manubri a clip permettono una posizione di guida in puro stile cafè racer. Inedito il design del portatarga, mentre una targhetta riporta il numero di produzione di questa serie speciale.