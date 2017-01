11 gennaio 2017 10:10 Triumph Street Scrambler, per iniziare il 2017 Disponibile anche in versione per patente A2

La gamma Street Twin 2017 di Triumph Motorcycles si arricchisce di una nuova proposta di 900 cc in stile essenziale, minimalista, scrambler per dirla tutta. Si tratta della inedita Triumph Street Scrambler, snella e versatile, con un telaio sviluppato ad hoc e la sella passeggero intercambiabile, le pedane removibili e il portapacchi posteriore in alluminio.

Una moto che mischia classico e moderno, che si lascia guidare con facilità per la sua posizione eretta a dominio della strada, e per il comfort dato dal manubrio ampio, gli ammortizzatori posteriori più lunghi, la ruota anteriore da 19 pollici con pneumatici Metzeler Tourance e freni più performanti. Nuovo il doppio scarico alto e non mancano le finiture di pregio, con i robusti fari anteriori in alluminio e tre splendide opzioni di colore, con autentiche decalcomanie sul serbatoio in alluminio spazzolato. Una moto che si presta alla customizzazione, visto che può contare su oltre 150 accessori dedicati.