MV Agusta, quando la special è esagerata

La MV Agusta Brutale 800 RR “Ballistic Trident” mischia fascino orientale e un look vintage, perché rende omaggio alle prime supersportive della MotoGP. È stata commissionata a Winston Yeh, fondatore della Rough Crafts ‒ www. roughcrafts.com ‒ unʼofficina con sede a Taipei, ed è stata esposta lo scorso dicembre all’Hot Rod Custom Show di Yokohama. La Brutale RR 800 è la moto più potente della sua categoria (naked media cilindrata): il motore Euro 4 sviluppa 140 CV a 13.100 giri, grazie a interventi mirato come il doppio iniettore per cilindro. Di serie la naked sportiva varesina ha lʼABS Bosch 9 Plus e il sistema di controllo della trazione regolabile su 8 livelli.