MV Agusta e Zagato insieme per la F4Z

La firma Zagato su una splendida MV Agusta F4. Nasce così la F4Z , una moto one-off (un modello e via) commissionata da un giovane uomo dʼaffari giapponese ed esposta alla terza edizione del concorso internazionale d’Eleganza Chantilly Arts & Elegance . Un unicum favoloso per lʼazienda varesina, il cui palmares sportivo conta 75 titoli iridati: 38 piloti e 37 costruttori.

La MV Agusta F4Z è stata disegnata e ingegnerizzata da Zagato, la celebre carrozzeria milanese, che ha scelto materiali nobili quali lʼalluminio e la fibra di carbonio per alleggerire e rendere ancora più dinamica la moto. Alcune parti sono state progettate specificamente rispetto alla F4 di serie, come i condotti d’aspirazione, il serbatoio carburante, la batteria, il sistema di scarico. Ne vien fuori alla fine una moto che va al di là del concetto di special, è un oggetto da collezione piuttosto, qualcosa che va oltre lʼesclusività e che rappresenta, per la stessa Zagato, una novità rispetto alla sua lunga tradizione (nasce nel 1919) di personalizzazioni e serie speciali di carrozzeria per automobili. Oggi Zagato può ben definirsi un Total Design Center e Atelier di carrozzeria, capace di integrare e armonizzare le più avanzate tecnologie per la progettazione, l’utilizzo di materiali d’avanguardia e i tradizionali processi produttivi d’officina.