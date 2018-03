Motodays Roma, Honda svela il nuovo Forza 300

Tra le tante belle cose che i visitatori stanno scoprendo alla Fiera di Roma, dove oggi chiude la decima edizione di Motodays , spicca la sorpresa del nuovo Honda Forza 300 . Il dinamico scooter a ruote alte rappresenta, fin dal lancio nel 2000, un bacino utile di tecnologie per Honda: il cambio CVT nel 2004, lʼABS due anni dopo , e oggi è il primo scooter Honda a vantare il Controllo di Trazione .

Completamente rinnovato, Honda Forza 300 si presenta con un nuovo telaio e dimensioni più snelle e compatte, e anche il peso ne beneficia (12 kg in meno). Lʼinterasse e la lunghezza diminuiscono, la sella è leggermente più in alto per migliorare la visibilità e le ruote sono ora da 15 pollici davanti e da 14 dietro (prima erano invece 14 e 13 pollici). Un design rivoluzionato che ne aumenta le prestazioni e al tempo stesso lʼefficienza nei consumi: con un litro di benzina lo scooter 300 giapponese fa 31 km, e considerando il serbatoio da 11,5 litri, lʼautonomia supera i 350 chilometri.