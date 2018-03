A Roma Motodays va in scena il turismo su due ruote

Nel Padiglione 6 è stata allestita unʼampia area dedicata ai mille modi di fare vacanze con le due ruote, e sul palco di #WelcomeBikers e con la motoviaggiatrice Cromilla si racconteranno le varie esperienze sullʼargomento. Tanti i consigli, gli itinerari, le destinazioni per chi ama andare in bicicletta, per chi vuol viaggiare sempre in sella a una moto, per chi magari la prende a noleggio sul posto per muoversi più liberamente. I visitatori scopriranno un vero mondo a parte, pieno di agenzie e tour operator che organizzano viaggi del genere. Un focus speciale è dedicato alle “Donne in motocicletta”, un progetto della Federazione Motociclistica Italiana che coinvolge il gruppo Miss Biker.