Lo stile vintage della Suzuki SV650X-Ter

Suzuki completa il tris delle sue aggressive bicilindriche medie con la SV650X-Ter . Si tratta di unʼedizione limitata della cafe racer SV650X , molto suggestiva per i suoi accessori e i dettagli di stile vintage. Un tassello in più alla gamma nata attorno alla naked SV650 standard, col suo motore Euro 4 da 76 CV ma depotenziabile per permetterne la guida anche ai giovani con patente A2.

La Suzuki SV650X-Ter promette una guida vivace ed emozionante. I suoi semi-manubri definiscono una posizione leggermente caricata in avanti, che rende facile il poggiare i piedi a terra e quindi la fruibilità nella guida giornaliera in città. A tal fine, la moto dispone dei sistemi Easy Start System per lʼaccensione e del Low RPM Assist che facilita la marcia ai bassi regimi. Dal punto di vista estetico, spicca lʼoriginale impianto di scarico, che presenta due novità: i collettori fasciati con bende termiche, un tocco tipicamente rétro, e il silenziatore omologato a doppio tromboncino by Fresco, che produce un sound pieno e aggressivo. Frecce a LED e cupolino tondeggiante definiscono la silhouette della bicilindrica.