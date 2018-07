19 luglio 2018 09:30 La super festa Ducati in Riviera romagnola Fino a domenica la riviera si colora di rosso

La Riviera romagnola si appresta ad accogliere la moltitudine di fan che renderanno un grande, immenso tributo a Ducati. Il weekend è infatti interamente dedicato alla 10° edizione del World Ducati Week, evento a cadenza biennale che avrà come baricentro il circuito “Marco Simoncelli” di Misano, ma che esploderà in una miriade di feste “fuori-circuito” lungo tutta la costa più vivace dʼItalia.

Diciamo subito che il WDW Ducati non è un semplice raduno, nemmeno un maxi o mega happening delle due ruote. Sarebbe riduttivo, perché nel segno delle rosse di Borgo Panigale la Riviera romagnola si riempie di spettacoli, gare, musica e tutto quanto fa festa. Sabato 21 luglio a Riccione, piazzale Roma, cʼè il concerto di Nina Zilli, grande appassionata di moto, che si esibirà gratuitamente dalle ore 21.30, non prima di aver visto la presentazione dei piloti Ducati condotta da Linus e animata dallʼenergia del DJ set di Radio Deejay e degli Street Clerks. Ma già stasera ci sarà un assaggio di quel che sarà la WDW 2018: il Comune di Cattolica ha organizzato un party di benvenuto per tutti i ducatisti nella Sunset Beach Arena a partire dalle 18.



World Ducati Week 2018 inizia poi, ufficialmente, venerdì 20 luglio con la lunga e colorata parata di moto Ducati dal circuito di Misano al lungomare di Rimini. Qui “rustida” per tutti a base di piadina e sardoncini, cui seguirà lo “Scrambler Beach Party” con la musica proposta da Virgin Radio e DJ Ringo. La Repubblica di San Marino accoglie invece la cena ufficiale dei Presidenti dei 266 DOC (Desmo Owners Club) sparsi in tutto il mondo. A Misano Adriatico sono state allestite la WDW Ducati Beach e il “Kids Village” sul lungomare con attrazioni per i più piccoli.

Le gare dal sapore più sportivo non mancheranno, a cominciare dalla Flat Track Race di venerdì 20 luglio, con il confronto a eliminazione diretta fra 8 piloti, tra cui Andrea Dovizioso (vincitore nel 2016), Troy Bayliss, Danilo Petrucci, Jack Miller e Michele Pirro. Si svolge sabato 21 invece la gara più attesa: “The Race of Champions”, con 12 piloti Ducati ‒ molti di quelli di prima e in più Jorge Lorenzo e Marco Melandri ‒ che si sfideranno in sella alle Panigale V4 S, preparate appositamente in una “limited edition” con configurazione racing. Ducati ha annunciato che le 12 Panigale V4S andranno poi allʼasta su eBay.