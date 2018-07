Ducati Monster 1200, ecco la special 25° Anniversario

Magari il primo Monster non si scorderà mai, ma lʼultima versione della moto icona Ducati è davvero qualcosa di sorprendente. Per festeggiare i 25 del primo Monster 1200 , entrato in produzione il 5 marzo 1993, a Borgo Panigale hanno pensato a unʼedizione speciale della naked, che sarà prodotta in soli 500 esemplari numerati . La premiere mondiale alla prossima World Ducati Week di Misano dal 20 al 22 luglio.

Ducati Monster 1200 25° Anniversario sprizza sportività da tutti i pori . La livrea tricolore è esclusiva di questo modello e caratterizza il cupolino, il serbatoio e il coprisella passeggero. Il pregio di questa moto si coglie bene nelle finiture in fibra di carbonio dei parafanghi e nella evoluta tecnologia. Il telaio a traliccio in tubi d’acciaio è di colore oro e i cerchi Marchesini forgiati con razze a W, sempre oro, donano brillantezza alla maxi-naked di Borgo Panigale, che usa lʼalluminio per le leve freno e frizione snodate. La ciclistica comprende il forcellone monobraccio in alluminio completamente regolabile Öhlins , con steli da 48 mm di diametro, e lʼammortizzatore posteriore Öhlins anch’esso completamente regolabile.

La dotazione elettronica di sicurezza include il Cornering ABS Bosch, il Ducati Wheelie Control e il Traction Control, oltre al cambio da corsa Ducati Quick Shift Up and Down (DQS), per cambiate rapide senza l’utilizzo della frizione. In scia allʼinedito Monster 821, Monster 1200 25° Anniversario andrà in vendita da settembre in Europa, da ottobre in Giappone, da novembre negli Stati Uniti e da dicembre in Australia, ma è già possibile ordinarlo presso tutti i Ducati Store. Una targhetta numerata è applicata sul telaio e la moto è fornita con lʼomaggio di un telo coprimoto impreziosito dalla grafica che caratterizza questa serie speciale.