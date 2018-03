Una parata in Francia per i 25 anni di Ducati Monster

Dal Museo di Borgo Panigale, per lʼoccasione, arriverà anche un Monster 900 del 1993. Un esemplare recuperato attraverso un appassionato collezionista, che lo ha conservato in condizioni eccellenti e che è esposto nella sala dedicata a questa moto ormai storica per lʼazienda emiliana. Ricordiamo che il primo Monster ufficiale uscì dalle linee di produzione il 5 marzo 1993. La scelta di una parata in un importante raduno internazionale conferma il rilievo di Monster nella storia Ducati. A Le Castellet ci saranno tanti DOC presenti ‒ i Ducati Owners Club di tutta Europa ‒ che dopo la parata avranno la libertà di invadere, pacificamente, lo storico circuito francese di Formula 1.