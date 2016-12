Il Raduno internazionale Gilera

Un evento che si svolge ogni 5 anni. Peccato la pioggia, ma che fa? ‒ direbbe la canzone ‒ quando si ha la possibilità di portare in pista la passione della propria vita? Il grande Raduno internazionale Gilera che si è svolto lo scorso fine settimana non si è lasciato intimorire neanche dalla pista bagnata di Monza, e a centinaia sono accorsi per i tre giri del programma sul circuito di Formula 1 più veloce e famoso del mondo.