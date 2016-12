Il mito della Gilera in un museo in Olanda

Piccolo ma ordinato, con una moderna officina annessa per la manutenzione delle moto, il Museo Gilera in Olanda nasce dalla passione di Jaap e Marlijne Schulz per le moto italiane. Fanno spesso visita al nostro Paese e non mancano le più importanti mostre scambio del settore, come Novegro e Imola. “Molti di loro sono soci del Registro Storico Gilera di Arcore e hanno partecipato agli ultimi raduni internazionali di questa Associazione. Jaap e i suoi amici prendono parte ai più interessanti raduni in Italia ed Europa e alcuni di loro verranno in luglio in Italia per partecipare alla Milano Taranto rievocativa”, ci dice Massimo Lucchini Gilera, colpito da una grande fotografia dello stabilimento di Arcore datata 1962 che campeggia su una serranda.