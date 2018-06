Honda Super Cub 125, due ruote leggere!

Si chiama Super Cub, è un 125 Honda dalle linee lievi ed è il motorino più venduto al mondo di sempre. Chi in gioventù ha amato i Ciao e i Bravo della Piaggio, troverà nel Super Cub un fratello appena un poʼ più grande. Nato nel 1958 con lʼobiettivo di facilitare la vita delle persone, Super Cub ha raggiunto nel 2017 il traguardo dei 100 milioni di esemplari venduti . E la notizia è che adesso, finalmente, lo scooter Honda sarà in vendita anche in Italia.

Amatissimo dai postini giapponesi, che ne hanno fatto il “loro” veicolo professionale, Super Cub non è mai cambiato più di tanto in 60 anni di vita. Le linee snelle e leggere, il manubrio alto e comodo da impugnare esaltano da sempre la praticità e la facilità di guida. È poi parco di consumi: il motore monoalbero di 125 cc a due valvole e iniezione elettronica , con raffreddamento ad aria, sviluppa scarsi 10 cavalli di potenza e si abbina a un cambio a 4 velocità con una moderna frizione automatica centrifuga, cioè senza leva della frizione al manubrio. La percorrenza è da record: con un litro di benzina Super Cub 125 fa 66,7 km nel ciclo medio ! E grazie al serbatoio da 3,7 litri, la sua autonomia di marcia è di circa 245 chilometri.

Honda lancerà in Italia (verso la fine di settembre) una versione di Super Cub particolarmente ricca di dotazioni. Il telaio è nuovo e robusto, le sospensioni hanno escursione lunga, il freno a disco anteriore è dotato di ABS e i cerchi sono da 17 pollici in alluminio. Spicca la presenza di serie delle luci full‑LED e della Smart‑Key. La moto pesa appena 109 kg e sarà disponibile in Italia in due colorazioni perlate: Rosso o Blu, per prezzi che non sono ancora stati definiti.