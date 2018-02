15 febbraio 2018 09:15 Piaggio Ciao, il ritorno sarà elettrico? Fu lanciato nel 1967 e venduto in 3,5 milioni di pezzi

Per generazioni di adolescenti e motociclisti in erba è stato un mito. Tanto leggero, facile da portare, eppure così probante per chi iniziava a conoscere un poʼ i motori e si affaccendava con la miscela benzina e olio. È Ciao e non azzardatevi a chiamarlo scooter, perché invece è stato il motorino per antonomasia, qualcosa che evolveva dalle biciclette (aveva i pedali) ma in lontananza guardava alle moto.

La notizia è che Piaggio starebbe pensando di riportare in vita il mitico Ciao, lanciato nel 1967 e venduto in più di tre milioni e mezzo di unità. Adesso, secondo le indiscrezioni della rivista Inmoto.it, il nuovo Ciao sarà elettrico. Tutto sommato non sarebbe neanche una rivoluzione eclatante, perché le avvisaglie in proposito sono numerose. E partono già da Piaggio, che già produce la bicicletta a pedalata assistita Wi-Bike e ha annunciato la prossima produzione della Vespa Elettrica. Senza dimenticare il prototipo di Ciao elettrico messo a punto, poco tempo fa, dal professor Francesco Cocchetto di un istituto tecnico di Mestre.