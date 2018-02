I temerari che sfidano la neve in sella al Ciao: al via il Crazy rally

E' partita con la neve l'edizione invernale del "Crazy Rally Winter", la corsa non competitiva per gli amanti dei cinquantini. In sella ai loro fiammanti Ciao una trentina di temerari attraverseranno l'Italia, da Biella a Castel del Monte. Un totale di 1000 chilometri, che verranno affrontati in soli tre giorni anche da altri veicoli di piccolo cilindrata: Vespa, Ape, Califfone, Fifty. Uniche regole: evitare l'autostrada, scegliere un percorso libero che però rispetti il luogo di partenza e di arrivo, accessoriare i propri motocicli con elementi goliardici.