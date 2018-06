10 giugno 2018 08:00 Forza e PCX, Honda rafforza la leadership tra gli scooter 125 Motori Euro 4 che fanno 90 km con due litri

Un ventaglio di modelli e soluzioni che non ha paragoni. Se in Italia il mito SH ha reso gli scooter Honda inossidabili, nel resto del Vecchio Continente tengono banco anche altri modelli, come i due 125 Forza a ruote alte e PCX a ruote basse. Adesso arrivano sul mercato i nuovi modelli 2018 di Forza 125 e PCX125, con motori Euro 4 super efficienti e tante dotazioni tecniche in più.

Nella categoria degli scooter 125 Honda resta dunque imbattibile. Iniziamo col nuovo Forza 125, che supera gli steccati del segmento grazie a contenuti superiori, come il parabrezza regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione e tutte le luci a LED, la strumentazione con più funzionalità. Lo spazio sottosella aumenta di 5,5 litri e raggiunge una capacità di 48 litri, e a richiesta cʼè il nuovo top box da 45 litri connesso alla SmartKey. Honda Forza 125 è molto comodo, il manubrio è ampio (più di 75 cm) e la sella è alta da terra 780 mm, con una generosa porzione di questa per il secondo passeggero. Ci sono infine nuovi colori e lʼimpianto frenante conta sullʼABS di serie.

Sia Forza 125 che PCX125 adottano un motore monoalbero, ma a 4 valvole il primo e due il secondo. Sul ruote alte Honda eroga 11 kW di potenza ‒ pari a 15 CV ‒ a 8.500 giri e una bella coppia massima di 12,5 Nm a 8.250 giri, così da viaggiare con sicurezza a 90 km/h, spingendosi fino ai 108 km/h di velocità massima. Come gli SH, anche Forza 125 è dotato del sistema Start&Stop, che spegne automaticamente il motore dopo tre secondi di funzionamento al minimo, riavviandosi poi non appena si accelera per ripartire. Grazie al serbatoio da 11,5 litri e a consumi medi di 43,5 km al litro, nuovo Forza 125 assicura unʼautonomia di 500 chilometri. Non ancora ufficiale il listino, ma sarà attorno ai 4.800 euro.

