8 novembre 2017 08:40 Il parterre de roi di Honda a Eicma Nuove CBR, special Africa Twin e tante moto per i giovani

Il più grande costruttore di motociclette al mondo, Honda, non può partecipare a un salone importante come Milano se non da dominatore. Il palcoscenico dʼaltronde merita, perché crocevia del fondamentale mercato europeo, e perché Honda in Italia è di casa, visti i fasti del grande stabilimento di Atessa, in Abruzzo, dove scooter come lʼSH e naked di successo vengono prodotte.

Alla 75° edizione di Eicma un ruolo importante per Honda lo svolge la nuova gamma CBR, con tre modelli per tutte le fasce. La più grande CB1000R è il fiore allʼocchiello e si fa forte di un motore con 20 CV di potenza in più di prima e un’elettronica di ultima generazione, con Throttle by Wire e Riding Mode multipli che coniugano sapientemente potenza, freno motore e controllo di trazione. Accanto alla mille ci sono però le due piccole CB300R e CB125R, che somigliano tanto al “fratellone” nel look, con la stessa identità stilistica da “Neo Sports Café”, ma col vantaggio di rivolgersi ai giovani con patenti A2 e A1. Su questʼultime due moto non manca lʼABS e una componentistica di alto livello, oltre a una strumentazione digitale LCD e alle luci Full LED.

Per celebrare il 30° anniversario della prima Africa Twin (una XRV650), Honda porta alla Fiera di Rho-Pero la nuova Africa Twin CRF1000L Adventure Sports. Aggiornata nellʼelettronica, lʼendurona riprende in toto la livrea di quel primo modello e si avvale di un serbatoio maggiorato di 5,4 litri rispetto al modello standard. Le sospensioni hanno unʼescursione maggiorata e il centauro beneficia di una posizione di guida più alta e di un parabrezza più esteso. Il controllo di trazione è stato potenziato e il motore rivisto a livello di aspirazione, scarico ed equilibratura per fornire un’erogazione più coinvolgente ai regimi intermedi.