26 ottobre 2017 09:10 Honda svela la nuova GL 1800 Gold Wing La granturismo nipponica fa il botto di tecnologie

Se avete un dubbio su quale sia il veicolo più adatto per affrontare nuovi viaggi, ebbene con Honda Gold Wing i dubbi aumenteranno. Perché dovrete aggiungere i tormenti se sia meglio una quattro ruote o invece una moto, colossale e super confortevole come la 6 cilindri nipponica. Che è lussuosa come unʼautomobile premium, ma forse non più facilmente parcheggiabile…

Honda nuova GL 1800 Gold Wing

Honda ha svelato la nuova GL 1800 Gold Wing, la sua Tourer ammiraglia, più compatta e leggera, ma sempre con lo spirito dʼavventura e libertario della prima Gold Wing, la GL1000 del 1975. A 40 anni e passa di distanza, la moto prende però unʼaltra piega, fa proprie tutte le tecnologie che il mercato delle due ruote ha proposto negli ultimi tempi e si adatta per affrontare le nuove sfide del futuro. Lo dimostra il Cruise Control elettronico, perfetto compagno di viaggi, e le sospensioni a regolazione elettronica. Ma anche lʼairbag disponibile sulla versione top di gamma e la funzione di parcheggio automatico.

Il motore è il monumentale 6 cilindri boxer di 1.833 cc, ora a 4 valvole per cilindro e dotato di acceleratore Throttle-By-Wire. Si fa accompagnare da 4 Riding Mode, dal controllo di trazione Honda e dallʼassistente per le partenze in salita. Sulla versione con cambio a doppia frizione DCT cʼè anche lo Start&Stop, perché il 6 cilindri un poʼ beve. Su quelle col nuovo cambio manuale a 6 marce cʼè invece la retromarcia elettrica. Ciclistica: il nuovo telaio a doppio trave in alluminio della GL 1800 Gold Wing è caratterizzato dalla sospensione anteriore a cannotto avanzato, con doppio braccio oscillante, e dal nuovo monobraccio posteriore Pro-Arm.