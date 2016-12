18 giugno 2016 09:00 Honda Gold Wing, la libertà aurea La moto non è mai stata più comoda e sicura

Le ali della libertà si colorano dʼoro. Almeno su una Honda, su una moto che da 40 anni incarna lʼapoteosi del mototurismo: la Gold Wing. Vederla è tutto un programma: imponente, maestosa, con sedute ultra-imbottite per due persone, la sella del guidatore alta da terra solo 740 mm, e riscaldabile come le manopole, il parabrezza regolabile in 6 posizioni e la compagnia di un impianto stereo da 80 Watt con 6 altoparlanti.

La nuova Honda GL1800 Gold Wing 2016 è lʼerede di un modello storico, che risale al 2001, ma il primo vagito fu emesso nel 1975 con lʼallora GL1000 che portò allʼespansione di un segmento poco battuto e di un nuovo modo dʼintendere la moto. Aveva però un motore 4 cilindri (già di per sé innovativo) da un litro, mentre la nuova Gold Wing monta un 6 cilindri di 1.832 cc di cilindrata. Eppure chi la guida non ne soffre la mole, la maneggevolezza è quasi sorprendente e il raggio di sterzata è di 3,3 metri. Per non parlare della stabilità data dal baricentro basso e della sicurezza data dallʼABS e dal Sistema di Frenata Combinata Honda (CBS), insieme allʼairbag per il pilota. La fluidità di marcia di questa regina delle due ruote è impressionante e totale è lʼassenza di rumorosità.