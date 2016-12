Honda SH 300i ABS, sempre al top

Primo scooter al mondo a rispettare lo standard Euro 4 sulle emissioni . Un primato che non poteva sfuggire a Honda SH , il best-seller assoluto degli scooter europei, ora nella nuova versione 2016 di 300 cc . In arrivo sul mercato italiano, Honda SH300i ABS promette accelerazioni più brillanti e consumi ancora più bassi: con tre litri di benzina fa 100 km. Grazie al serbatoio da 9 litri, l'autonomia dello scooter sfiora i 300 chilometri.

Un successo senza paragoni quello di Honda SH. Lanciato nel 2007, la cilindrata 300 è stata venduta in 600 mila unità nel mondo, 100 mila soltanto in Italia. Se si considerano tutte le cilindrate dello scooter, allora le vendite superano il milione di unità, ed è quindi inevitabile che ogni nuovo modello superi il precedente per dotazioni e contenuti hi-tech. Il new look di SH300i ABS comprende un nuovissimo telaio in acciaio con interasse leggermente più lungo e le luci a LED, la pedana piatta e larga ben 435 mm e le ruote da 16 pollici, che assicurano la marcia più stabile e confortevole. La sella è alta da terra 805 mm, soltanto 5 mm più degli SH di cilindrata inferiore, e il vano sottosella può ospitare un casco integrale. LʼABS è di serie.