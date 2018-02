1 febbraio 2018 09:05 Honda, al via i corsi 2018 della Offroad Academy Un weekend per migliorare la guida in fuoristrada

LʼAccademia Offroad di Honda è pronta a ripartire. Chi ha voglia di vivere lʼavventura e le emozioni della guida in moto sulla “regina” delle enduro non potrà allora mancare lʼappuntamento con lʼedizione 2018 dei corsi “True Adventure Offroad Academy”. La Honda CRF1000L Africa Twin è protagonista, ma ciascun partecipante potrà portarsi la propria moto, purché appartenente alla gamma Adventure di Honda.

LʼAcademy riservata alle enduro Honda ha sede a San Giorgio Piacentino ed è guidata dallʼex pilota Marcello Romano. Lo scorso anno i corsi hanno avuto un successo enorme, con 14 weekend da febbraio a novembre che hanno permesso a più di 170 motociclisti di migliorare le proprie abilità nella guida della moto in fuoristrada. Questʼanno il calendario è ancora più ricco: 18 eventi, divisi tra corsi Standard ed Expert. Il primo appuntamento è previsto nel weekend del 10 e 11 marzo. L’area tecnica dispone di 22 ettari e ha una superficie dedicata agli esercizi fondamentali su un tracciato di due chilometri, mentre un percorso di 7 chilometri è usato per mettere in pratica le competenze acquisite. Il secondo giorno di corso è tutto dedicato a unʼescursione in fuoristrada di oltre 60 chilometri.

Migliorare la sicurezza di chi va in moto e la padronanza di chi cavalca una enduro, le cui prestazioni sono spesso sorprendenti, è la prima ragione di questi corsi, ma il divertimento si ritaglia come sempre la sua bella fetta di valide ragioni. I corsi sono così modulati secondo i differenti livelli di abilità dei centauri. Per partecipare ai corsi di guida in fuoristrada è necessario possedere una moto Honda dellʼattuale gamma Adventure: CRF1000L Africa Twin, Crosstourer, Crossrunner, NC750X, X-ADV, CB500X, CRF250 Rally, CRF250L. Ma sono benvenuti anche i possessori dei modelli di precedente generazione: XRV Africa Twin, Transalp, Varadero.