Honda Adventure Week con X-Adv e Africa Twin Adventure Sports

Partiamo da Honda X-Adv 2018 , il primo e unico “SUV a due ruote”, come lo definisce la Casa giapponese. Ciclistica e motori sono da motocicletta vera e propria, ma lʼanima e il comfort sono quelle del miglior maxi-scooter sul mercato. Il motore è il potente bicilindrico di 745 cc da 55 CV , coadiuvato da un cambio sequenziale a doppia frizione DCT a 6 rapporti. La novità del Modello 2018 è il controllo di trazione Honda (HSTC) e la modalità G per la marcia in fuoristrada . Insomma, uno scooterone che quando può sa affrontare anche i percorsi più difficili.

Honda fa debuttare questʼanno la Africa Twin Adventure Sports, versione ancora più estrema della CRF1000L Africa Twin. Il motore è lo stesso bicilindrico da un litro, ma questa serie è pensata per i grandi raid attorno al mondo e ancor più orientata al fuoristrada. Lo dimostrano le sospensioni a escursione maggiorata e la maggiore luce a terra, oltre al serbatoio da 24,2 litri che allunga l’autonomia di marcia oltre i 500 km. Sempre per i grandi viaggi non vanno dimenticate le manopole riscaldabili, il parabrezza rialzato, i tubolari antiurto, il portapacchi in acciaio e il paracoppa maggiorato. Confermato il controllo di trazione HSTC a 7 livelli e lʼacceleratore Throttle by Wire con 4 Riding Mode. Esclusiva di questa versione la livrea tricolore, che celebra i 30 anni della prima Africa Twin. Volendo, è possibile montare pneumatici tassellati.