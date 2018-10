Ducati tra nuovi Scrambler e una speciale xDiavel

Il settore delle due ruote sta vivendo un buon momento, per innovazioni e volumi di vendita. Non sorprende allora che accanto ai tradizionali saloni dʼautunno ‒ Intermot a Colonia e a novembre Eicma a Milano ‒ anche il Mondial Auto di Parigi abbia voluto dedicargli un padiglione. Tra le più attive sicuramente Ducati , che ha pronto un ventaglio di novità davvero entusiasmanti.

Il modello Café Racer sʼispira invece alla mitica Ducati 125 GP Desmo, dalla quale riprende la grafica “Silver Ice Matt” con telaio blu. Ha un indiscusso tocco vintage e lo rivela nelle ruote a raggi da 17 pollici e nei semimanubri in alluminio con specchietti alle estremità, omaggio alle moto da corsa degli anni 60. Lo scarico con doppio terminale, il cupolino e il vezzo del numero 54 laterale (omaggio al pilota Bruno Spaggiari) sono un chiaro riferimento a quelle moto. Spirito da fuoristrada infine per lo Scrambler Desert Sled, il cui telaio rosso sposa i cerchi a raggi neri. La moto è dotata di un Riding Mode “Off Road” nel quale è possibile disinserire l’ABS per divertirsi sullo sterrato, grazie anche alle sospensioni Kayaba regolabili.