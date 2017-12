Ducati, parco a tema dentro Mirabilandia

“Siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro parco un brand come Ducati ‒ ha detto Riccardo Marcante, Direttore Generale di Mirabilandia ‒ che rappresenta per molti italiani passione e adrenalina, valori che descrivono molto bene l’esperienza che i nostri ospiti vivono ogni giorno”. E per Alessandro Cicognani, Ducati Licensing and Corporate Partnership Director, il “Ducati World avrà il potere di far vivere ai visitatori un emozionante viaggio dentro al nostro brand”.