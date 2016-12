Ducati draXter e tre special Scrambler

Si è chiusa ieri sera a Verona lʼedizione 2016 di Motor Bike Expo . Tante le special in esposizione, la maggior parte di allestitori indipendenti ma con alcune proposte "ufficiali" volute dalle Case. Come la Ducati draXter , concepita dalla sezione Advanced Design del Centro Stile Ducati, e le tre Peace Sixty2, Revolution e Artika , tre moto special basate su Scrambler .

Partiamo da draXter, che nasce allʼinterno della neonata XDiavel di serie . Si tratta di una dragster dal design estremo e con una componentistica racing di altissimo livello. Sospensioni e freni derivano direttamente dalla Panigale Superbike, mentre il numero 90 che appare sul fianco della draXter rende omaggio ai 90 anni di Ducati che si celebrano quest'anno . Accanto alla draXter cʼerano anche le moto di produzione XDiavel e XDiavel S. La rassegna di Verona, però, è nata per esaltare moto come le scrambler e quale modello è più indicato della omonima, nuova Ducati, che si presenta a Motor Bike Expo con tre special apposite.

Peace Sixty2 nasce dalle idee del creativo veronese Mr Martini, che già aveva firmato lo Scrambler Ducati Cafe Racer. Con la sua carenatura in stile anni 60, Peace Sixty2 ha una connotazione Racer ancora più marcata della Sixty2. Spiccano il cupolino in plexiglass, i mezzi manubri, il codone monoposto, lo scarico Termignoni e la sella artigianale in pelle. Revolution è invece uno Scrambler Sixty2 trasformato in puro stile bobber, grazie a elementi artigianali lavorati a mano dalla milanese Officine Mermaid, già realizzatori di Scrambler Scratch. Colore nero, sella monoposto in pelle, ruote da 17' pollici e uno stile minimalista e puramente custom caratterizzano questa versione.