26 giugno 2018 09:00 Ducati continua lʼespansione a 360 gradi Protagonista con una nuova app e nel videogame Ride 3

Manca meno di un mese alla World Ducati Week, il maxi-raduno di Misano, ma lʼattivismo di Ducati non si limita allʼorganizzazione del grande evento che, a cadenza biennale, celebra le moto di Borgo Panigale. Ci sono novità di prodotto, come Monster 821 e le nuove colorazioni della gamma SuperSport, e cʼè pure la nuova Ducati Link App per dialogare con la propria moto tramite smartphone. Sullo sfondo RIDE 3, il videogame con la Panigale V4 protagonista.

Nuova Ducati SuperSport Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Unʼesplosione di iniziative per un brand che non smette di crescere. Sia dal punto di vista sportivo ‒ con le due ultime vittorie di Lorenzo in MotoGP ‒ che finanziario, con un decennio ormai di vendite e fatturati in crescita. Per dare un tocco di colore in più ai suoi risultati, ecco allora il nuovo e affascinante abbinamento cromatico Titanium Grey opaco della Ducati SuperSport, abbinato a cerchi e telaio rossi. Questa sportiva stradale monta il bicilindrico Testastretta 11° da 937 cc e 110 CV di potenza, e dispone di serie di ABS Bosch e Traction Control. Il prezzo è di 13.190 euro. La versione SuperSport S, equipaggiata con sospensioni Öhlins e cambio Quick Shift continuerà invece a essere proposta nel classico Rosso Ducati e nella combinazione Star White Silk con cerchi e telaio rossi.

Unʼaltra novità di Borgo Panigale è la Ducati Link App, unʼapplicazione per smartphone di nuova generazione, sviluppata insieme alla milanese e-Novia. È stata creata avendo in mente tre aspetti fondamentali del piacere di guida: la relazione fra il pilota e la sua moto, con la tecnologia Bluetooth che si connette alla moto e registra i dati di marcia per metterli a disposizione del centauro; lʼamore per il viaggio, con lʼapp che registra tramite il GPS dello smartphone l’itinerario percorso e consente di integrarvi anche foto e commenti; il piacere di condividere le proprie emozioni, perché lʼapp agisce allʼinterno di una community. Ducati Link App, inoltre, informa anche sulle scadenze degli intervalli di manutenzione.