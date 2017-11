SuperSport, la nuova sports tourer Ducati

Per Ducati è un momento dʼoro. Dovizioso continua a vincere in MotoGP e guida la classifica piloti 2017, ma le vendite non sono mai andate così bene e a Borgo Panigale stanno lavorando al primo 4 cilindri, che presto arricchirà la gamma della superbike Panigale. Nel frattempo ci sono gioiellini come la SuperSport, una sportiva stradale che promette di emozionare il centauro che vi sale in sella. È una moto divertente, brillante, facile da guidare, pensata per chi vuole vivere il piacere delle due ruote sulle strade di tutti i giorni. I tre Riding Mode ‒ Sport, Touring e Urban ‒ aiutano in tal senso.