Ducati 1299 R, in arrivo la Final Edition

Il Mondiale Superbike non sarebbe lo stesso senza il contributo, tecnico e di vittorie, del motore bicilindrico Ducati . Dal primo Desmoquattro della 851, con cui Lucchinelli vinse del 1988 la prima gara in SBK al motore Superquadro delle Panigale R con cui Chaz Davies ha vinto a Laguna Seca domenica scorsa. In mezzo 330 gare del Mondiale Superbike vinte, incluse quelle di Marco Melandri , team partner di Davies.

Per omaggiare la tradizione dei suoi bicilindrici, anzi come vero “attestato di riconoscenza” per i vari Desmoquattro, Testastretta, Superquadro, Ducati lancia in questi giorni la 1299 Panigale R Final Edition. Si tratta di una serie numerata della sua superbike da 209 CV, con motore omologato Euro 4. Una serie speciale che deriva dalla 1299 Superleggera e fa propria tutta la dotazione tecnica della gamma Panigale. La ciclistica, ad esempio, è la stessa della Panigale R con le sospensioni meccaniche Ohlins e impianto di scarico Akrapovic interamente in titanio, lo stesso della moto ufficiale che corre nel Campionato Mondiale Superbike.