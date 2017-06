Ducati 1299 Superleggera, emozione infinita

Al resto pensa poi il motore bicilindrico desmodromico Superquadro di 1,3 litri, forte di 215 CV a 11.000 giri al minuto. E generosissimi sono pure i quasi 150 Nm di coppia a 9.000 giri di questo motore Euro 4. Esuberanza che a Borgo Panigale hanno voluto combinare con lʼelettronica. Perché la 1299 Superleggera utilizza il sistema di piattaforma inerziale a sei assi per gestire i controlli elettronici, dal Ducati Traction Control al Ducati Slide Control, che garantisce questʼultimo performance ancora più elevate in uscita di curva. È poi la prima Ducati a essere equipaggiata col Power Launch per le massime prestazioni in partenza, oltre ad avere l’Engine Brake Control e il nuovo ABS Cornering Bosch per frenate in completa sicurezza.